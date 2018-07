AEROPORT AHMED BEN BELLA D'ORAN : Un accueil chaleureux réservé aux émigrés

En ce sens, des facilitations ont été introduites notamment, les documents de déclaration de devises ont été mis à la disposition des voyageurs à bord des car-ferries et des avions pour réduire les files d’attente lors des contrôles. En prévision de ce flux important d’émigrés, la direction régionale des Douanes algériennes a mis sur pied toute une batterie de mesures destinée à faciliter l’accueil et le séjour des émigrés dans leur pays. Cette décision fait suite à une circulaire émanant de la direction générale des Douanes algériennes portant sur l’orientation, la flexibilité de l’accueil, la disponibilité de l’information ainsi que le traitement des passagers aux ports et aéroports. Dans ce contexte, la simplification des procédures douanières au profit des ressortissants algériens concernent l’aménagement de deux couloirs, l’un destiné aux familles nombreuses et un autre appelé d’urgence réservé aux personnes malades et/ou âgées. Les voyageurs nécessitant une prise en charge particulière ont été accompagnés par un comité de facilitation composé de l'ensemble des opérateurs concernés par cette opération, notamment les responsables de la direction régionale de l'ENTMV, du port, de la PAF et de l'administration des douanes. Ce dispositif englobant également des douaniers avec pour mission le suivi des formalités, vise à alléger le temps d’attente pour la délivrance des titres de passage à la douane (TPD). Par ailleurs, des visites inopinées à la gare maritime et à l’aéroport international d’Oran Ahmed Benbella ont été effectuées par les responsables de la direction régionale des Douanes d’Oran. “Nous avons renforcé nos effectifs pour permettre aux voyageurs de remplir leurs démarches administratives dans des délais assez courts”, a déclaré le directeur régional de la douane d'Oran M. Issolah Nordine. L’application de ces mesures a été décidée, dans la perspective des actions contenues dans le plan stratégique des Douanes algériennes (2016-2019) relatif à l’assistance des dispositions d’accueil et d’orientation des travailleurs algériens et de leurs familles établis à l’étranger. Plus de 180 000 émigrés et vacanciers en provenance de France et d’Europe vont transiter par le port d’Oran, dont le transport aérien est assuré par l’ENTMV ainsi que des compagnies espagnoles et françaises. L’ENTMV, en plus des bateaux Tassili et El Djazair, a affrété pour cette saison estivale trois autres car-ferries. Enfin, des équipes médicales dotées d’ambulances médicalisées seront mobilisées durant toute l’opération d’arrivée et de départ des émigrés et des visiteurs à la gare maritime et à l’aéroport d’Oran Es Sénia.