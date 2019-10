ADRAR : Saisie de yaourt et de fromage avariés

La brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes relevant de la direction du commerce de la wilaya d’Adrar a procédé à la destruction de 6 376 pots de yaourt et de 624,2 kg de fromage avariés saisis à l’intérieur d’une chambre froide ne répondant pas aux normes de la conservation des aliments périssables. Il s’agirait de pots de yaourt de contenance de 90 g et de boites de fromage de 220 g l’unité. La valeur marchande de ces produits avariés est de l’ordre de 184 080 DA, précise notre source.