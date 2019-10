ADRAR : Saisie de près de 11 kg de kif

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues, le service de lutte contre les stupéfiants relevant de la sûreté de wilaya d’Adrar vient de saisir 110 plaquettes de kif traité prêtes à la vente d’un pesant global de 10 kg et 595,7 g ainsi que 12,85 g de poudre de résine de cannabis et d’arrêter trois narcotrafiquants âgés entre 35 et 40 ans. Les arrestations de ces malfaiteurs ont été opérées suite à l’exploitation de renseignements faisant état de l’acheminement d’une quantité de drogues en provenance du nord du pays. Selon les communiqués de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Adrar, deux individus répondant aux signalements obtenus ont été interpellés au moment où ils circulaient à bord d’un véhicule touristique. La fouille du véhicule a permis de saisir la quantité de drogue indiquée. Au cours de l’interrogatoire qui s’est suivi au niveau du siège du service de lutte contre les stupéfiants, les deux individus balancèrent un autre associé dans cette affaire qui ne tarda pas à être interpellé à son tour. Les trois mis en cause dans cette affaire seront présentés devant les instances judiciaires dans les heures qui viennent.