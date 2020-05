ADRAR : Saisie de plus d’un kg de kif et de 35 comprimés de psychotropes

Le bilan des activités de la sûreté de wilaya d’Adrar fait ressortir qu'au cours du mois d’avril dernier, les différents services de police ont traité 79 affaires impliquant 100 personnes. Sur ces 79 affaires traitées 49 ont été solutionnées. Parmi ces 79 affaires traitées, les atteintes aux biens particuliers dont le nombre d’affaires traitées a atteint 28 sont en pôle position suivis de près par les atteintes aux personnes avec 23 affaires enregistrées. Les atteintes aux biens publics sont en troisième position avec 13 affaires traitées. Viennent ensuite 6 affaires relatives aux crimes économiques et financiers. Les affaires relatives au trafic de drogue ont atteint le chiffre 9. La quantité saisie est d’un pesant global de 1 kg et 12,37 g de résine de cannabis et 35 comprimés de psychotropes.