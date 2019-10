ADRAR : 5 ans de prison ferme pour vol par agression

Dans le cadre de la lutte contre le crime en milieu urbain, les éléments de la 2ème sûreté urbaine de la wilaya d’Adrar ont interpellé le week-end dernier un individu âgé de 20 ans impliqué dans une affaire de vol par agression commis de nuit. L’intervention des éléments de la 2ème sûreté urbaine de la wilaya d’Adrar a eu lieu suite à la plainte déposée par une femme qui a fait l’objet de vol à l’intérieur de son domicile sis à ksar Adgha. Le mis en cause dans cette affaire a volé à sa victime sous la menace d’une arme blanche une somme d’argent et des accessoires de son téléphone portable. Lorsque la victime a essayé de défendre ses biens, l’agresseur lui a porté des coups avec l’arme blanche lui causant plusieurs blessures. Les policiers n’ont pas eu de peine à l’identifier et à l’interpeller grâce aux signalements fournis par la victime qui l’a reconnu lors de la confrontation qui a eu lieu au niveau du siège de la 2ème sûreté urbaine. Une fois le dossier bien ficelé, le mis en cause dans cette affaire a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’Adrar. Ce dernier l’a différé devant le juge qui l’a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme avec dépôt assortie d’une amende de 200 000 DA lors d’une comparution directe.