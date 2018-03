ADJUDICATION AUX ENCHERES DU CENTRE EQUESTRE DE TIARET : Le wali gèle l’opération

En exclusivité, "Réflexion" vient d’apprendre auprès d’une source officielle et responsable que le wali de Tiaret vient de geler l’opération d‘adjudication aux enchères publiques touchant quelque 200 sites à l’exemple des anciennes infrastructures ayant un lien avec les domaines autogérés et celles nées après les différentes restructurations du secteur de l’agriculture (CASSAP et CAPCCS...etc). L’opération d’adjudication, faudrait-il le rappeler a généré une grande polémique auprès de la population qui a vite réagi à travers les réseaux sociaux et aussi suite à l’accueil de certains représentants de la société civile et des associations qui gravitent autour de la jumenterie puisque le centre équestre a été touché par cette décision d’adjudication qui s’est vu annulée tout en rappelant que le centre équestre, en quête d’un véritable statut, garde toujours la liaison avec la ferme pilote qui relève d’un bien domanial. Pour rappel, la population de Tiaret a été fortement réjouie par cette annulation car une équation est éternellement empreinte dans la conscience: Tiaret...c’est le cheval.