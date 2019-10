ACTION ANTI-DROGUE DE LA 8EME SURETE URBAINE (MOSTAGANEM) : Huit consommateurs de drogue arrêtés

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la criminalité diverse, un bulletin sécuritaire d’information a révélé que les éléments de la police judiciaire de la 8eme sûreté urbaine ont arrêté, récemment, sur le territoire de leur circonscription territoriale huit (8) personnes en possession de drogue destinée à des fins de consommation personnelle. Chacune de ces personnes a été interpellée, individuellement et fait figure de cas particulier, à savoir : 1/ premier cas: celui d’un jeune homme de 19 ans résident de la ville de Mostaganem arrêté par une patrouille de police, dans la zone de Kharrouba, alors qu’il était en possession d’un comprimé d’hallucinogène. Le deuxième cas: un homme de 23 ans, habitant de la ville de Mostaganem a été arrêté à un point de contrôle et était en possession d’un morceau de stupéfiant. Le troisième cas: il s’agit d’un homme de 24 ans, de la ville de Mostaganem, en possession d’un morceau de drogue qui a été intercepté de nuit, dans la Cité « Haï Essalam » (Kharrouba) , par une patrouille de police. Le quatrième cas est celui d’un suspect de 22 ans, habitant la ville de Mostaganem, qui a été contrôlé dans un poste de police, dressé dans le quartier de « Sidi El-Mejdoub ». L’individu en question possédait de la drogue et se trouvait à bord d’un véhicule. Le cinquième cas : il concerne un homme de 20 ans, originaire de la wilaya de Chlef, qui a été contrôlé au niveau de rond-point de la « Matarba » par la police et sur lequel ont été trouvés (2) deux morceaux de drogue. Le sixième cas est celui d’un homme, âgé de 49 ans, originaire de la wilaya d’Oran qui a été arrêté, au niveau d’un poste de contrôle alors qu’il était à bord d’un véhicule immatriculé à Oran et sur lequel a été saisi un morceau de stupéfiant. Le septième cas: un homme de 23 ans, résidant de la ville de Mostaganem, près de l'auberge Kharrouba, a été arrêté à bord d'un véhicule alors qu’il était en possession d’un morceau de drogue. Le huitième cas, concerne un homme de 28 ans de la ville de Mostaganem qui a été arrêté à un poste de contrôle alors qu’il était à bord d’une moto et sur lequel, a été découvert un morceau de drogue. Tous les suspects arrêtés avaient un point commun, qui était celui de détenir de la drogue pour leur propre consommation et tous ont été présentés par-devant le Procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem qui a retenu contre eux le chef d’accusation de possession de stupéfiants à des fins de consommation personnelle. Leurs dossiers respectifs ont fait l’objet de renvoi devant le juge compétent, pour comparution immédiate devant le tribunal. A l’issue de leurs procès, les mis en cause ont été condamnés à une peine de deux(2) mois de prison, avec sursis, et à une amende de 20.000 à 40.000 Dinars, selon le cas, pour chacun d'eux.