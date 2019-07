ACCUSEE D’AVOIR DETRUIT LES ECOLES SUPERIEURES : Nouria Benghabrit attaquée de toutes parts

Selon l’ancien cadre de l’Éducation, Nouria Benghabrit aurait mené, durant ses 5 ans passés à la tête du ministère de l’Éducation nationale, une véritable guerre contre les écoles supérieures des enseignants. « L’ex-ministre (Nouria Benghabrit, NDLR) a commencé par la levée de la priorité des diplômés des écoles normales supérieures dans le recrutement des enseignants. Pour ensuite, arriver à mettre sur le même pied d’égalité les diplômés ENS et les autres diplômés de l’université dans l’accès par concours à l’enseignement », a accusé Mohamed Boukhetta , dans une déclaration accordée au quotidien arabophone Echorouk. Interrogé sur les raisons de cet « acharnement » de Benghabrit contre les écoles des enseignants, Mohamed Boukhetta avance qu’il s’agit de « motivations d’ordre idéologique ». D’après lui, « Nouria Benghabrit voulait combattre les écoles supérieures des enseignants qu’elle considérait comme des écoles arabisantes », a-t-il expliqué. L’ancien responsable estime que l’ex-ministre voulait en finir avec ces « écoles arabisantes », pour les remplacer par d’autres instituts en corrélation avec son « projet francophile ». Pour rappel, l’organisation nationale des parents d’élèves avait saisi, le 26 juin dernier, la justice algérienne contre l’ancienne ministre, Nouria Benghabrit, qu’elle avait accusée de « haute trahison », « abus de pouvoir » et « abus de confiance ». Une plainte aurait été déposée auprès du procureur général du Tribunal d’Alger, incluant 22 affaires liées à l’école et à la société. Ladite organisation a demandé l’ouverture d’une enquête judiciaire, « en raison des graves violations qui ont affecté le système éducatif et le secteur de l’éducation » sous l’ère Benghabrit.