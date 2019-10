ACCIDENTS DE LA ROUTE A MOSTAGANEM : 10 morts en l’espace de 4 mois !

Dans une récente déclaration faite par la cellule de communication de la direction de la protection civile de Mostaganem, ce sont environ, 650 accidents de la circulation qui ont été enregistrés, a révélé le Lieutenant Mansour Mohamedi. Il a précisé que lesdits accidents ont occasionné de blessures de divers degrés à 810 personnes qui ont reçu les premiers secours avant leur transfert aux différents services des urgences Médicales et ,10 personnes décédées, évacuées vers les services de la morgue. A noter que tous ces accidents se sont produits dans le territoire de la wilaya de Mostaganem et ce, durant la période de ces quatre (04) derniers mois, allant de juillet à septembre, de l’année en cours, a indiqué l’officier de la protection civile. Devant cette dramatique situation, la direction de la protection civile invite tous les conducteurs de véhicules à faire preuve de vigilance et de prudence notamment, en respectant le code de la route, ainsi que la limitation de vitesse.