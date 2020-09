ACCIDENTS DE LA ROUTE A MOSTAGANEM : 02 morts et 08 blessés en une semaine

Dans une récente déclaration, le chargé de communication du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem, a révélé que, durant cette semaine allant du 21 au 28 septembre courant, 02 morts et 08 blessés ont été enregistrés, dans 07 accidents de la circulation. Il a précisé que ces accidents mettent en cause directement le facteur humain dans le manque de respect des règles de conduites ,comme par exemple : des vitesses excessives dans les virages, les descentes, en visibilité réduite notamment en effectuant des dépassements dangereux….Il a cité le dernier accident spectaculaire survenu sur la voie de Mostaganem à Oued El Kheir ,où un camion garé sur sa droite et arborant un triangle de signalisation, a été percuté de plein fouet par un motocycliste qui est allé s’y encastrer directement. Sur le volet statistique, le chargé de communication de la gendarmerie a révélé par ailleurs que la comparaison du bilan des accidents entre l’année 2020 avec 2019, pour le seul mois de septembre a fait ressortir que 94 accidents de la circulation qui se sont soldés par 32 morts et 116 blessés et ont été enregistrés en 2020 .Par contre, pour le même mois, il y a eu 101 accidents de la circulation qui ont fait 32 décès et 124 blessés.