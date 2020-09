ACCIDENTS DE LA ROUTE : 07 morts et 300 blessés en 48 heures

Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 300 autres ont été blessées dans des accidents de la route, survenus à travers le territoire national au cours des dernières 48 heures, a indiqué samedi un communiqué de la Protection civile. Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya de Boumerdes, avec 3 personnes décédées et 12 autres blessées dans 7 accidents de la route. Concernant les noyades en mer, deux personnes sont décédées: un jeune homme de 22 ans à Boumerdes dans une zone interdite à la baignade au port de Zemmouri et un adolescent de 17 ans dans la plage surveillée dite Grand Phare à Jijel. Les agents chargés de la surveillance des plages ont réussi à sauver 537 personnes de la noyade. Les secours de la Protection civile ont procédé, d'autre part, au repêchage de 2 enfants de sexe masculin décédés par noyade dans des réserves d'eau: un enfant âgé de 13 ans, au village Ezzatra dans la wilaya de Boumerdes, et un autre, âgé de 16 ans, au lieudit El Akila, commune Dar Chiokh, dans la wilaya de Djelfa. En matière d'activités de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 74 opérations de sensibilisation à travers 10 wilayas rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement ainsi que les règles de distanciation physique et 95 opérations de désinfection générale à travers 25 wilayas (58 communes).