ACCIDENTS DE LA CIRCULATION A MOSTAGANEM : 08 morts et 590 blessés au 1er semestre

L’hécatombe sur nos routes semble ne pas connaître de fléchissement au regard des statistiques macabres annoncées par la protection civile durant le 1er semestre de cette année. Un bilan sur les accidents de la circulation, pendant la période susmentionnée rendu public par la cellule de communication de la protection civile, fait état de 542 accidents de la circulation, ayant fait 08 décès et causé des blessures à 592 personnes, survenus sur les CW 42 et 23 et RN 90, 90B, 11, 17A . A travers ces résultats, le plus grand nombre d'accidents a été enregistré le mois de juin avec 113 accidents routiers ayant fait 02 morts et 125 blessés, contre 02 morts et 112 blessés et pour un total de 108 accidents, au cours du mois de février. Les mêmes services ont indiqué que l’âge de la plupart des personnes blessées dans la catégorie des conducteurs, varie entre 21 et 40 ans, avec un total de 109 blessés. Ainsi la protection civile lance un appel aux usagers de la route de faire preuve de prudence sur les routes .Chaque été, les accidents de la circulation augmentent progressivement. Les services des urgences accueillent donc, beaucoup plus de victimes de la circulation que d’habitude. Toutes les lectures et interprétations sur la sécurité routière montrent un constat alarmant. D’aucuns n’hésitent plus à qualifier ce phénomène de macabre et l’été est souvent une période propice aux accidents en cascade.