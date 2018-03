ACCIDENT DE LA ROUTE A TISSEMSILT : Un mort et 10 blessés sur la RN14

Un enfant âgé de pas plus de deux ans est décédé à la suite d'un grave accident de la circulation, tandis que dix autres avaient été blessés dans deux accidents de la circulation. Selon les informations recueillies, l’accident est survenu vendredi sur la RN 14 dans la partie est de la wilaya de Tissemsilt où le dérapage d’une voiture était catastrophique pour les passagers causant des blessures à 04 personnes qui étaient à bord, y compris un enfant dont l’âge ne dépassant pas deux ans qui était lors de son transfert dans un état critique et juste à son arrivée à l'hôpital de Teniet El Had, il avait rendu l’âme alors que les trois autres blessés de l'incident avaient quitté les urgences quelques heures après avoir reçu les premiers soins. Le deuxième accident est survenu aussi sur la RN 14 entre Layoune et Teniet El Had plus précisément au lieu dit « Haouche Vigaron » où deux voitures se sont télescopées faisant sept personnes blessées dont l’âge varie entre 11 et 77 ans étaient à bord des deux voitures. Après leur transfert à l’hôpital de Teniet El Had, ils avaient reçu les soins nécessaires et avaient par la suite quitté la structure hospitalière alors que les services de la gendarmerie nationale avaient ouvert des enquêtes pour connaitre les causes exactes des deux incidents.