ACCIDENT DE LA ROUTE A AIN TEMOUCHENT : Un mort sur place à Oulhaca, après un dérapage

Les éléments de la protection civile sont intervenus hier mardi 27 Novembre 2018 aux environs de minuit suite à un accident de la route survenu au niveau de la route de wilaya 01 dans la commune d’Oulhaca. Ce dernier a eu lieu, après qu’une voiture de marque Peugeot 505 a dérapé occasionnant le décès sur place du conducteur en l’occurrence S.Y.J. 32 ans habitant la localité de Sidi Rahmoune . Souffrant de graves blessures à la tête et la colonne vertébrale, la victime a été évacuée vers les urgences de l’hôpital d’Oulhaca et où son corps fut transféré vers le service de la morgue de Béni Saf. En dernier, le communiqué de la protection civile a fait savoir que les causes de ce regrettable accident restent encore inconnues.