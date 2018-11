ACCES DIFFICILE AUx MEDICAMENTS DU CANCER : Le ministère de la Santé pointé du doigt

En marge de la dixième édition du Congrès des cancers du sein, urologiques et du sein, les plus répandus en Algérie, le Professeur Adda à souligné que concernant les médicaments innovants dont le coût oscille entre 20.000 et 100.000 euros par an pour chaque malade, le spécialiste a affirmé que « le ministère de la Santé a approuvé leur importation à partir de l’année prochaine outre leur prescription au niveau de trois centres nationaux uniquement ». « Cette décision est contraire aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui avait appelé en 2012 à la nécessité de rapprocher la santé du citoyen », a-t-il ajouté. Pour la prise en charge de cet aspect, M. Adda a souligné la nécessité de créer des commissions régionales regroupant tous les chefs de services des centres et des hôpitaux de prise en charge de traitement du cancer pour trouver une solution à cette question et arriver à un consensus sur la manière de fournir le traitement innovant aux malades. Ont pris part à la dixième édition du Congrès, qui s’étale sur deux jours, près de 500 experts algériens et maghrébins.