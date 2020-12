ACCES A L’EAU POTABLE A MOSTAGANEM : L’eau dessalée pour la région Est

Désormais les localités de la zone Est de la wilaya de Mostaganem, pour ne plus subir les aléas des barrages hydrauliques, vont être alimentées en eau potable, dorénavant, à partir de la production d’eau de mer dessalée après sont traitement par l’unité implantée au lieu-dit ‘’Sonaghter ‘’, du Douar Aïzeb, relevant de la commune de Mostaganem, a-t-on appris récemment. La même source d’information a indiqué que les travaux des opérations d’amenée, de cette eau dessalée, vers les régions reculées et pauvres du Dahra, sont en cours de réalisation et seront achevés probablement vers le début de l’Eté de l’année 2021.Il a été rappelé également que la réalisation de ce projet a un coût financier évalué à quelque 80 milliards de centimes, pour en finir une bonne fois pour toute avec les fluctuations qui ont impacté l’alimentation en eau potable de ces régions qui ont en trop souffert.