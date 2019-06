ACADEMIE MILITAIRE DE CHERCHELL : Gaïd Salah aujourd’hui en visite de travail

Le Général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire effectuera, les 26 et 27 juin 2019, une visite à l’Académie militaire de Cherchell "le Défunt président Houari Boumediene", annonce ce mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). La même source précise que durant le premier jour, le Général de Corps d’Armée «tiendra une réunion d’orientation avec les cadres et les élèves officiers de l’Académie, pour présider, le jour suivant, la cérémonie de sortie des promotions de ce prestigieux établissement de formation ». Cependant et habitué à délivrer des messages, voire des orientations sur la situation politique du pays, en marge de ses nombreuses sorties sur le terrain, le discours de Gaïd Salah sera de ce fait fortement attendu.