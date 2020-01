AADL : Distribution de 155 000 logements en février

Cent-cinquante-cinq-mille (155 000) logements de location/vente seront distribués progressivement à partir du mois de février par le ministère de l’habitat, e l’Urbanisme et de la Ville, rapporte, ce jeudi 16 janvier, le site Ennahar Online. Le quota de logements, programmé, en février prochain, a atteint 100 % en matière de travaux d’aménagement de l’intérieur, ajoute cette source. En attendant la réception du reste des autres sites, et une fois les travaux de raccordement des logements aux réseaux d’électricité et du gaz, finalisés dans les délais fixés, les logements seront distribués, progressivement aux bénéficiaires, a-t-on ajouté de même source. La plupart des projets de réalisation de logements de type AADL ont atteint un taux de travaux qui a dépassé les 85 %, précise cette source. À partir du mois prochain, l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement, AADL, entamera toutes les procédures nécessaires permettant aux abonnés de payer la quatrième tranche du prix de logement. Le plus grand quota sera affecté à Alger, dont notamment les sites d’Ain Al Benian, Baba Hassan, Douira, la nouvelle ville de Sidi Abdallah et Bouinan. Cette opération de distribution de logements concerne également les wilayas d’Oran, Sétif, Boumerdes, Annaba, Bejaia, Tizi Ouzou et d’autres wilayas dont les travaux sont terminés.