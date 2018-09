AADL 2: L'ordre chronologique d'inscription toujours respecté

L’ordre chronologique d'inscription au programme AADL était toujours respecté, a indiqué le ministère de l’Habitat, dans un communiqué. "En application de l'arrêté du 22 juillet 2013 modifiant et complétant l'arrêté du 23 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de traitement des demandes d'acquisition de logement dans le cadre de la Location-vente, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville informe l'ensemble des souscripteurs au programme AADL que l'ordre chronologique d'inscription est toujours respecté conformément à l'arrêté suscité". "Vu la demande croissante des souscripteurs dans certaines wilayas, la Direction générale de l'AADL a décidé d'examiner les préoccupations des souscripteurs dans certaines wilayas en tenant compte de la situation du souscripteur à l'instar de la distance entre le lieu de résidence et le site d'affectation", précise la même source.