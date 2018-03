"A ces prix, le boycott ?"

Depuis quelques jours, une campagne de boycott lancée sur les réseaux sociaux avec le soutien des associations de protection des consommateurs et nous y voilà ! En réalité, depuis la promulgation et la mise en application des dispositions de la nouvelle Loi de Finance 2018, Le consommateur Algérien a pris conscience de la réalité des choses. Il entend désormais compter ses sous et ne pas se faire « déplumer » par ces nouveaux industriels du montage de véhicules. L’Algérien n’est plus cet individu qui paye à l’aveuglette les biens de consommation, comme il le faisait lors des temps fastes, révolus. Depuis 2015, les prix des voitures ont doublé dans certains cas, et dans d’autres ils ont grimpé entre 50% à 90% alors, contre les prix excessifs affichés des voitures, de nombreux citoyens ont mis en ligne des page « facebook » appelant au boycott des véhicules « made in Algeria ».En effet, les Algériens trouvent que c’est carrément du « profitage sur leur dos » qui est en train de se jouer et, puisque l’Etat montre son impotence, sur ce côté alors, beaucoup ont décidé de faire campagne :c’est simple, ça ne coûte pas et ça peut donner de bons résultats. Et puis, c’est une démarche citoyenne après tout, qui va probablement faire école dans l’avenir, pour d’autres produits et pourquoi pas ? Revenons à nos chers véhicules, voulez-vous…. Et disons que ça bouge dans le bon sens de la concertation pour la bonne cause, commune. Les Algériens qui appellent et soutiennent le boycott en question estiment que « les véhicules en vente en Algérie sont très chers par rapport aux prix appliqués dans d’autres pays »d’une part et, d’autre part, « les prix affichés, des véhicules neufs, sont trop excessifs ».Maintenant, il se trouve même des pages populaires spécialisées de la vente et l’achat sur Facebook et des groupe d’amateurs de véhicules ont créé un hashtag #boycottez et en arabe et aussi #Manechriche. Des dizaines de pages et groupes sur Facebook ont été créés pour appeler à ce boycott à l’image de « mouqataât chira’assyaratt », en langue Arabe qui compte près de 300.000 fans ! Conclusion de tout çà, même les voitures d'occasion ne trouvent plus preneur. Boostés par la pénurie et la cherté du neuf, leurs prix ont chuté de manière significative avec cette nouvelle donne mais, une chose est sûre : c’est que les choses commencent à bouger cependant, il ne faut pas crier victoire trop tôt car les spéculateurs de l’automobile est bien organisée et il y a tout un monde qui sépare le boycott virtuel et le boycott réel, y’a men âche !...