À TISSEMSILT ET SIDI BEL ABBES : La neige annonce la couleur de l’hiver

En effet, après la pluie des deux dernières semaines, l’hiver s’installe déjà et place maintenant à la belle nature où des chutes de neige avaient déjà commencé à tomber depuis la nuit de mercredi et avaient affecté durant tout le week-end les reliefs d’El Meddad, de l’Ouarsenis et même les villes ne dépassant pas les 800 m d’altitude comme c’était le cas à Tissemsilt, Layoune Lardjem et Khemisti etc, , perdurant par intermittence jusqu’à la matinée de la journée du Samedi où l’épaisseur de la neige a sans doute fait le bonheur des enfants, notamment dans certains endroits où apparemment la neige devait couvrir de très vastes superficies par un beau draps blanc. Quant aux températures, il a été enregistré des degrés très glacials dans la nuit arrivant à des degrés de moins 2 degrés particulièrement dans les régions montagneuses de Theniet El Had Larbaa, Sidi Slimane et Bordj Bounaama et même à Tissemsilt ville où il a neigé durant toute la matinée du Samedi. Toutefois, et malgré ces conditions climatiques inhabituelles, la route a été annoncée dangereuse et parfois impraticable entre Tissemsilt et les wilayas avoisinantes notamment sur les RN 14 et RN 19, quant aux chemins de wilaya, les services de sécurité avaient averti les usagers que certains CW restent encore difficiles à prendre mais aucun accident grave de la circulation ne nous a été communiqué à l’exception de quelques dérapages de véhicules sur le bas coté des routes de la partie nord de la wilaya du fait de la présence de la neige et même du verglas par endroits. Les quelques interventions opérées çà et là, consistaient à prodiguer de l’aide et de l’assistance aux personnes dont les véhicules où maisons ont été affectés par la neige comme à Bordj Bounaama et Lazharia. A Sidi Bel Abbès, après un été caniculaire et un automne chaud et sec, la neige poudreuse a fait son apparition à la faveur d’une vague de froid glacial qui s'abat sur la région depuis la semaine dernière. Arrivée au moment opportun, la neige, annonciatrice d’une saison agricole fructueuse pour son bienfait aux réserves d'eau et des nappes souterraines, a été accueillie chaleureusement par les agriculteurs et les éleveurs. Les services concernés et notamment les éléments de l'ANP stationnés dans les zones reculées, ont déjà pris toutes leurs dispositions pour parer à toute éventualité comme ils l'ont fait ces dernières années.