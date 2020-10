À QUELQUES JOURS DE LA RENTREE SCOLAIRE : Rush sur les fournitures scolaires à Mostaganem

Avec ou sans liste scolaire, certains parents d’élèves prennent une petite longueur d’avance, en préparant la rentrée scolaires de leurs bambins prévue pour mercredi prochain. Ces derniers se plaignent de certains commerçants qui profitent de cette rentrée scolaire, notamment en cette pandémie, pour pratiquer des prix exagérés. Mieux vaut chercher le meilleur rapport qualité -prix afin de ne pas se retrouver sur la paille. Dans les magasins et aux alentours des marchés, au centre-ville, à Ain Sefra , l’exposition des cartables et des blouses sonne la fin des vacances. « C’est aberrant, il y a des parents qui n’ont pas travaillé depuis plus de sept mois et n’ont donc aucun revenu. Rien n’explique cette flambée des prix», a soutenu un père de famille, « Un cartable de qualité coûte environ 2.500 DA, sans compter les autres fournitures, tels que les manuels et la blouse», a –t-il déclaré, observant que le budget consacré par les parents au trousseau scolaire de leur progéniture dépasse souvent le quart de leur salaire. Cette situation a poussé des parents à réutiliser les fournitures scolaires de l’an dernier et se tourner vers les livres d’occasion. «Qui a dit qu’il est obligatoire d’acheter chaque année des fournitures et des manuels scolaires ?», s’interroge Amine. «Je compte réutiliser quelques fournitures de l’année dernière et acheter des livres d’occasion», dira-t-il .D’autres parents à faible revenu préfèrent s’approvisionner au marché informel, et ce, malgré la mauvaise qualité des produits. Comme c'est le cas au niveau de la rue du Lion, où les vendeurs à la sauvette proposent des tabliers et cartables, en surveillant d’un œil le bout de la rue. La peur de voir des policiers surgir et saisir leurs marchandises les rend nerveux. Ici les prix sont moins élevés qu’en boutique. Les tabliers pour filles et garçons roses et bleus coûtent entre 500 da et 1000 da, selon la taille.