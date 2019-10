À L'ARRET DEPUIS LA DECENNIE NOIRE : Les travaux de mise à niveau du téléphérique relancés

Nos sources indiquent qu'après la levée de toutes les contraintes, l'entreprise a entamé les travaux de mise à niveau. Grâce à ce projet, Oran aura son nouveau téléphérique de technologie moderne où la nouveauté concerne tous les équipements (cabines, câbles, lignes,...). La durée des travaux est estimée à 8 mois. La ville d'Oran ne dispose pas actuellement d'un téléphérique après le démantèlement de l'ancien, dont les cabines ne supportaient que 6 places nécessitant une réhabilitation technologique. A l’arrêt depuis quelques années, les stations du téléphérique d’Oran sont devenues victimes d’actes de vandalisme. Celle des planteurs est la plus ciblée. Cette situation prévaut aussi aux deux autres stations du téléphérique d’Oran mais à un degré moindre. Celle dénommée EL NASSR, située au DERB, a vu son entrée devenir un garage de mécanique à ciel ouvert et occasionnellement un marché de vente de meubles issus de quelques ateliers clandestins incriminés à Oran. Le téléphérique d'Oran a vu le jour durant les années 1980. Le téléphérique d’Oran a de tout temps fait partie intégrante de la ville, c’est son cachet, son histoire aussi. Pour beaucoup, le téléphérique était un symbole de la ville rappelant ainsi un certain passé, il était plus qu’une affaire de simple service public, de transport. Ayant fait l'objet d'un acte de sabotage terroriste, son câble a explosé en plein ciel de Sidi El Houari en 1992. Et depuis, ses cabines sont restées plombées dans le ciel, aucun n'a songé à leur réfection vu la situation sécuritaire qui ne le permettait pas. Plusieurs autres cabines ont été clouées dans les terminaux de Ben Daoud, ex-Magenta. La décennie noire passée, les responsables locaux songeaient à sa remise sur câble. Un premier fond de 24 milliards de centimes a été dégagé, 10 milliards sur un fonds communal et le reste sur le budget de la wilaya. Août 2007, le coup d'envoi officiel du transport par câbles a été donné pompeusement par l’ex président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Peu de temps après, le téléphérique a été de nouveau saccagé et vandalisé, voire saboté dans le sillage des protestations populaires menées par les habitants des quartiers des Planteurs, Sidi El Houari et Derb, revendiquant leur droit au logement social. En 2015 , une société suisse, ayant pris le projet en marche en 2015, s’est, selon des indiscrétions, lancée dans des travaux en commençant par le déboulonnement des anciennes installations, poteaux et anciennes cabines. Du coup et sans aucune explication avancée jusque-là, des problèmes administratifs surgissent bloquant ainsi le projet au grand dam des admirateurs survolant le vieil Oran par câble. Le redémarrage du téléphérique d’Oran pourra permettre de développer des structures d’accueil, de détente et de loisirs au niveau du plateau du Murdjadjo, pour les familles oranaises et le plus pour les touristes, notamment les groupes de pieds-noirs qui viennent d’année en année plus nombreux “revisiter” leurs quartiers et maisons.