A DJELFA : Tebboune s'engage à anéantir les "résidus" de la corruption

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé, mardi soir depuis Djelfa, d'assainir le pays des "résidus de la corruption" et de poursuivre la traduction en justice de "la bande qui a pillé l'argent public". S'exprimant lors d'un meeting populaire au théâtre régional de Djelfa, au 17e jour de la campagne électoral, il a déclaré "je m'engage devant Allah et le peuple, en cas de victoire, à assainir l'Algérie des résidus de la corruption" et à "poursuivre la traduction en justice de la bande qui a pillé l'argent du peuple". Réitérant son engagement à transmettre le flambeau aux jeunes et à leur confier des postes de responsabilité dans les différents secteurs, le prétendant à la magistrature suprême a promis la création d'une banque dédiée au soutien et à l'accompagnement des projets des jeunes et des startups. Il s'est engagé, en outre, à multiplier l'aide destinée aux catégories défavorisées à l'instar, a-t-il-dit, des personnes aux besoins spécifiques, pour préserver leur dignité. Par ailleurs, le candidat a réitéré, depuis la capitale des Ouled Nayel, sa détermination à "moraliser l'action politique", tout en donnant aux compétences nationales la place qui "leur sied au service des intérêts suprêmes du pays". Tout en promettant à la population de cette wilaya un hôpital moderne englobant une faculté de médecine et de pharmacie, le candidat Tebboune a réitéré sa promesse d'éradiquer la crise du logement et de soutenir le secteur de l'éducation dans la wilaya.