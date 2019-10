8EME SURETE URBAINE DE MOSTAGANEM : 3 arrestations pour port d'armes blanches prohibées

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la 8ème sûreté urbaine de Mostaganem a eu à traiter plusieurs cas distincts relatifs à l'arrestation de plusieurs personnes, âgées de 18 à 32 ans, toutes impliquées dans des affaires de port d'armes blanches prohibées. Il s’agit du premier cas qui est survenu dans un point de contrôle de police, situé au niveau du rond-point du quartier de « Sidi Mejdoub », où un véhicule du type Peugeot 406 a été arrêté. Après inspection, il a été retrouvé dans la boîte avant, une arme blanche (couteau) de petite taille qui a été saisie. Le possesseur de cette arme a été arrêté et traduit en justice qui l’a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois (02) avec sursis assortie d'une amende de 20 000 Dinars ; le second cas concerne une opération dans un point de contrôle de la police au niveau de « Haï Essalam », où l’attention des éléments de la sûreté a été attirée par une personne qui se trouvait sur une motocyclette de type d'une Peugeot 103. A la vue des policiers, le suspect a jeté une arme blanche qu’il détenait, en l’occurrence un couteau qui a été récupéré et saisi par les agents de police .Le suspect en question a été arrêté et déféré devant le tribunal qui l’a condamné à une amende de 50 000,00 Dinars ; le troisième et dernier cas est intervenu après que les éléments d’une patrouille de police ont eu leur attention attirée par la présence d’un véhicule, de type Peugeot "Partner", garé sur le bord de la route, au niveau de la façade maritime du lieu-dit « Matarba » .Après une fouille ,il a été retrouvé dans le véhicule, près du frein à main, une arme blanche (couteau) .Le suspect qui était à bord du dit véhicule a été arrêté et traduit en justice qui l’a condamné à une amende de 20 000,00 Dinars.