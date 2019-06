6EME SESSION ORDINAIRE DE L'APC D'ORAN : 33 des 43 élus demandent le départ du maire

Comme nous l’avons précédemment annoncé, la 6ème session ordinaire qui a eu lieu lundi dernier en matinée au siège du cabinet du maire, au boulevard de la Soumam , et à la grande stupéfaction de ceux qui ne s’y attendaient pas, s’est soldée par un communiqué signé par 33 élus sur 43 et adressé au wali d'Oran , dénonçant “l’irresponsabilité et le blocage de la mairie par le président de l’APC , M.Boukhatem Nourredine ». A vrai dire, c'est la session la plus courte dans l'histoire de la commune d’Oran, soit 03 minutes, la durée pour claquer la porte, en exigeant le départ du maire, ont refusé catégoriquement de travailler avec lui. L’ordre du jour devait consacrer des points d’ordre social, notamment le budget lié aux 6.000 dinars destinés aux familles nécessiteuses ainsi que la régularisation du statut des travailleurs de la commune. De suite, les 33 élus, se sont levés pour remettre au secrétaire général de l’APC d’Oran, une lettre destinée au wali d’Oran, demandant le départ du maire Boukhatem Nourredine, issu du FLN, et annoncent par la même occasion le gel de leurs activités au sein de l'APC, jusqu'à l'élection d'un nouveau président et d'un nouvel exécutif communal. Les protestataires énoncent des griefs à l'encontre du maire, entre autres, la prise de décisions unilatérales, le blocage du développement local et la délégation pour la représentation de la commune dans des commissions externes. Les frondeurs issus de 2 partis dont le FLN, fort et du RND comptent parmi eux d'anciens membres de l'exécutif communal. Selon les informations recueillies auprès des membres signataires, rappellent que depuis plus de 7 mois, rien n’allait plus entre le maire d'Oran et les élus. Découragés par le travail fractionnel du maire et sa gestion qualifiée de tous les termes à savoir : ‘’ de si opaque, chaotique et oligarchique’’, les signataires du communiqué demandent ni plus ni moins le départ immédiat du P/APC, M.Boukhatem Nourredine, pointé du doigt comme l’unique responsable du marasme dans lequel se trouve de plus en plus la commune”. Dans leur communiqué, le P/APC est interpellé à faire “preuve de civisme et de dignité en présentant sa démission, dans l’intérêt de la commune et des citoyens”. Les élus l’accusent d’avoir semé la discorde parmi les élus et que les chefs de service et l’exécutif, contribuent largement à cette anarchie’’. Cette procédure envisagée par les 33 élus de l'opposition pour destituer le maire en poste a été adopté car le nouveau code de la commune ne permet plus le retrait de confiance par voie de signature, c’est donc au wali et à la tutelle de prendre les dispositions qui s'imposent en ce sens. Pour l'heure, la situation au niveau de l’exécutif communal, risque de connaitre un blocage qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de cette importante municipalité qui n'arrive plus à se relever des crises intestinales qui la secoue au quotidien.