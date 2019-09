6 ANS DEPUIS LE LANCEMENT DE LA FORMULE AADL 2 : Les souscripteurs dénoncent le retard des projets

Les souscripteurs AADL 2 ont protesté suite au retard survenu dans la réalisation de leurs logements, devant le siège de l’agence Nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) à Said Hamdine, dans la wilaya d’Alger. Au sixième anniversaire du lancement de la formule AADL 2, les souscripteurs protestent suite aux promesses non tenues depuis 6 ans avec des tartes d’anniversaire. Leurs logements ne sont toujours pas prêts contrairement à ce que les responsables du secteur de l’habitat leur ont promis. Parmi les souscripteurs présents lors des protestations, ceux qui ont payé la première et la deuxième tranche et n’ayant toujours pas fait le choix du site. Les protestataires ont, entre autre, exprimé par des slogans leur peur d’un destin inconnu et leur impatience d’obtenir les clefs de leurs logements.