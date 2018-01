3EME SALON REGIONAL DE L’APICULTURE : Le miel est à l’honneur à Mostaganem

Sous le patronage de M. le Directeur des Services Agricoles, du Laboratoire Vétérinaire de Mostaganem et, sous l’égide de l’Association des Apiculteurs de la wilaya de Mostaganem, la 3eme édition du salon de l’Apiculture se tient, pendant cinq jours (5), au niveau du Hall de la Bibliothèque de l’Ex-ITA, de l’Université Abdelhamid Benbadis de Mostaganem. Le Président de l’Association des Apiculteurs de la wilaya de Mostaganem, en la personne de M. Miloud Abbassa qui compte 300 adhérents dans son organisation professionnelle créée dans les années 1990, a bien voulu nous dire quelques mots en marge de cet événement qui a drainé quelque onze apiculteurs-exposants de diverses régions du pays. On peut citer notamment ceux de Mostaganem, Blida, Sidi Bel Abbès, Alger, Ain-Témouchent, Lakhdaria, Mascara, Saïda, Jijel présents pour la 1ere journée du salon. Il nous dira que la production de miel de ruche est passée de 800 qx en 2011 à 100 tonnes, soit 1000 quintaux de miel pur en 2017 produits par les 800 producteurs approximatifs. Parmi ces derniers, il faut compter plus de 185 nouveaux bénéficiaires d’aides pour les jeunes, répartis sur une surface de 158 hectares à travers le tissu forestier de Mostaganem. Par ailleurs, il nous fait remarquer, à titre de comparaison, que la production de miel a atteint les 4000 tonnes, l’an passé au niveau de la seule wilaya de Chlef. Dans cet évènement, il y a un peu de tout, nous explique M.Miloud Abbassa, précisant que c’est une exposition-vente, un peu pédagogique aux consommateurs et où il y aura des échanges entre producteurs. Il est prévu également, et en parallèle, dans l’amphithéâtre de la bibliothèque, des conférences qui seront animées par des Professeurs, ingénieurs et docteurs spécialisés qui traiteront de divers thèmes liés au monde des abeilles, ainsi que les bienfaits du miel et les autres produits de la ruche tels : le pollen, la gelée royale, la propolis et la cire d’abeille qui ont des vertus bienfaisantes. Et, nous dit-on que 70% des cultures dépendent de la pollinisation animale soit, les 35% de la production végétale en précisant qu’une ruche installée dans des conditions moyennes de nos régions, produirait entre 10 à 12 kg en moyenne de miel et par ruche. Dans de bonnes conditions de production, les rendements par ruche pourraient atteindre 20 à 25 kg de miel. Pour ce qui est des prix pratiqués, ils sont variables selon les 5 types de miel, de chez nous. Grosso modo, disons que le plus cher, celui du jujubier ou ‘’Essedra’’, en arabe, lequel est cédé, pas moins de 4000 Da le kg alors que les autres miels, se vendent au prix de 2500-3000 Da. Un apiculteur venu de Jijel, qui dit être dans le métier depuis longtemps, nous précise qu’un apiculteur, bien installé, aurait besoin de pas moins de 50 ruchers exploités, selon les techniques modernes, peut en tirer un revenu décent. Nous avons compris que la tenue de ce salon, dans des conditions difficiles, est un clin d’œil aux responsables des autorités compétentes pour qu’ils intègrent le développement de cette filière dans l’économie globale de la wilaya. Ce n’est un secret pour personne en disant que l’apiculture et ses produits contribuent dans la création de richesse et offre des emplois stables, dans une économie ‘bio’ et durable. Voilà une filière prometteuse qui a besoin d’être boostée par des mesures appropriés car, selon le Président de cette Association, elle est oubliée depuis 2004