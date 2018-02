200 LOCAUX FERMES DEPUIS 03 ANS A ORAN : Restitution et redistribution des locaux professionnels

Selon une source d’information, émanant de la daïra d’Es Sénia, 80% des locaux professionnels attribués, et suite à des mises en demeure adressées aux bénéficiaires, demeure sans exploitation depuis 03 années de leur distribution au profit des jeunes chômeurs, disposant de certificats d’aptitude professionnelle. Cet amer constat a été effectué par les membres de la commission de la daïra, qui se sont rendus sur les lieux et se sont aperçus, malheureusement que 200 locaux professionnels restent encore fermés. Leur état s’est détérioré davantage, de par la négligence des lieux abandonnés et livrés à un si triste sort. De nouveau, les bénéficiaires vont être mis en demeure, pour les exploiter en lançant des activités conformes à leur usage. Dans le cas contraire où ces derniers ne se présentent pas et n’activent point, la commission de la daira sera dans l’obligation d’appliquer les mesures qui s’imposent, conformément aux articles du cahier de charges qui stipulent que le local commercial doit être exploité dès son attribution. Une fois le délai réglementaire de la mise en demeure, dépassé, la commission de la daïra sera contrainte d’annuler les décisions d’attribution et de les redistribuer à d’autres bénéficiaires. Les 200 locaux ciblés sont situés à travers les communes d’Ain Beida, de la Sénia, d’El Kerma, et d’autres dans la zone longeant le pole universitaire et la cité ‘’Essabah’’.