1ERE SURETE URBAINE DE MOSTAGANEM : Démantèlement d’un gang spécialisé dans le cambriolage d’appartements

Les forces de la police judiciaire de la première sûreté urbaine de la wilaya de Mostaganem viennent de mettre hors d’état de nuire un gang spécialisé dans le cambriolage d’appartements. Les membres qui le composent sont au nombre de (6) six, dont l’âge varie de 15 à 35 ans , tous résidants dans la wilaya de Mostaganem et dont certains ont des antécédents avec la Justice. Les malfaiteurs ont commis plusieurs actions de vol après avoir investi sept (7) appartements. Et ont fini par être arrêtés après que l’un des suspects de la bande ait été surveillé alors qu’il récupérait des souliers de sports volés et revendus à une tierce personne ; cette dernière a, en effet considéré que les souliers en question, lui ont été vendues à un prix trop cher. Cette transaction a constitué un piste sérieuse qui a donné lieu à une enquête approfondie par les services de la sûreté, laquelle avait abouti sur l’arrestation du reste des membres du gang. Pour constitution d’une association de malfaiteurs ; vols qualifiés nocturnes, par effraction, les suspects ont été présentés par-devant M. le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem. Les suspects ont été incarcérés alors que les mineurs ont été placés dans le centre de rééducation pour mineurs, de Mostaganem.