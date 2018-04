11EME JOURNEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES A ORAN : L’innovation et le partenariat, thème de l’édition ‘’Expo Sciences’’

Au fil des années, elles sont progressivement devenues un évènement d’Entreprise incontournable qui tient ses assises tous les deux ans. Le programme de cette 11ème édition des journées Scientifiques et Techniques est résolument orienté vers « l’innovation et le partenariat » dans un environnement international. Il est constitué en 55 sessions déployées autour de 11 axes thématiques et 05 formats pédagogiques en pleine transition énergétique. Expo Sciences constitue un lieu de rencontre, de partage et d'échanges entre chercheurs, professionnels et experts dans les domaines scientifiques et techniques liés aux métiers de l'énergie, dans sa 3ème édition, ce salon veut s'affirmer comme une véritable plateforme de promotion de l'innovation au service de l'entreprise. Créées en 1994 dans le sillage de la modernisation de Sonatrach. Algérie ST11 » constitue un espace d’échange et de débat autour des questions qui sont essentielles à l’avenir de notre industrie, allant des techniques et technologies de nos métiers aux modes de management modernes. Ces journées s’adressent aux secteurs suivants : l’Energie, le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, l’électricité, la sécurité des installations et l’environnement. Cet espace d’échange, d’envergure internationale, a permis depuis son lancement en 1994, aux Cadres de SONATRACH, aux Spécialistes et Experts des différents domaines et aux Chercheurs universitaires, de partager leur savoir et leur savoir-faire et de débattre des Actualités scientifiques et techniques liées aux activités de SONATRACH. L’objectif de ces journées est de permettre aux cadres de SONATRACH ainsi qu’à la communauté scientifique, nationale et internationale, de débattre des derniers développements et innovations, face aux défis de la transition énergétique aux acteurs nationaux et internationaux du secteur de l’énergie, de présenter leurs technologies et leur savoir-faire. L’échange des expériences et le débat autour des opportunités de développement et de partenariat dans le secteur de l’énergie.