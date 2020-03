Zoubida Assoul parle de l’état de santé de Tabbou et Nekkaz

L’avocate et Présidente du parti l’Union pour le changement et le progrès (UCP), Zoubida Assoul, a rendu visite à la prison de Kolea aux deux opposants politiques, Karim Tabbou et Rachid Nekkaz. « J’ai rendu visite à Karim Tabbou et Rachid Nekkaz à la prison de Kolea », a fait savoir l’avocate dans une déclaration sur la page Facebook de son parti (UCP) Me Assoul a assuré que l’état de santé de Karim Tabbou s’est améliorée et il va beaucoup mieux par rapport aux journées précédentes. Concernant Rachid Nekkaz, Me Zoubida Assoul a indiqué qu’il va bien et qu’il adresse ses remerciements pour tous les avocats et tous les algériens, particulièrement, les jeunes. L’avocate souligné que Rachid Nekkaz dément les rumeurs relayées sur son état de santé et assure qu’il va bien.