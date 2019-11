Vers une flambée de l’euro face au dinar

Le cours de l’euro au marché noir du square Port-Saïd à Alger a connu une légère hausse, hier mercredi 30 octobre. En effet, la monnaie européenne a dépassé les 200 dinars, elle est aussi appelée à continuer sa hausse selon les économistes. Cette hausse est justifiée par l’ouverture de la saison de la Omra, qui connait une forte demande en devise européenne ainsi que l’approche de la saison des soldes et des fêtes de fin d’année en France ; une destination prisée par beaucoup d’Algériens. D’autres raisons portent à croire que cette hausse va continuer pendant l’année 2020, selon l’expert en économie, Abdelmalek Serai. Ce dernier a indiqué au journal Echorouk que la décision du gouvernement d’autoriser l’importation de véhicules de moins de trois ans va contribuer à la hausse de l’euro dans le marché parallèle, surtout que toutes les transactions doivent passer par les banques. Cette nouvelle donnée va absorber l’euro qui transite par le marché noir en augmentant la demande, ce qui aura comme conséquence la rareté de la devise européenne et sa flambée, toujours selon le même expert. Cette mesure du gouvernement représente le coup de grâce à la monnaie locale, qui a perdu plus de 40 % de sa valeur ces 4 dernières années, selon Abdelmalek Serai. Elle est aussi un signe d’effondrement de l’économie nationale, qui passe par une crise aiguë et le recul du pouvoir d’achat lié à l’inflation. Depuis le temps qu’on parle des barons du marché parallèle de la devise, ceux qui alimentent le Square Port-Saïd, on n’est pas arrivé à mettre des visages sur les noms. Mais, là, on s’en approche. Selon le ministre des Finances, Mohamed Loukal, le marché parallèle des devises est financé par les plus gros vendeurs, à savoir « ceux qui s’adonnent à la surfacturation de l’importation ». Pour lui, les transferts des Algériens établis à l’étranger, estimés à 2,5 milliards d’euros, ne sont pas les principaux responsables, mais bel et bien ces magnats de l’import-import, a-t-il dit devant les députés de la commission des finances et du budget de l’APN. Aussi, « Pour maîtriser cet espace, nous devons maîtriser la surfacturation de l’importation et l’évasion fiscale », par l’ouverture de bureaux de change en Algérie, par exemple, ce qui serait un mécanisme qui pourrait être très efficace.