TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS : Le Sud a bénéficié de 80% des programmes

S’exprimant lors du lancement d’un projet routier de 70 km sur la RN-6 menant vers Reggane, le ministre a indiqué que la RN-6 (route nationale-6), qui prend son départ de la wilaya de Mascara vers l’extrême sud du pays, revêt une importance particulière pour les pouvoirs publics aux côtés des routes nationale 3, 1 et 50 qui constituent des axes névralgiques reliant le Sud à la fois au Nord du pays et aux régions frontalières. M. Zaâlane a insisté sur le respect de la qualité des travaux de réalisation de ces routes qui représentent un facteur essentiel de développement, notamment dans les régions du Sud et les zones frontalières, appelant, par la même occasion, à la consommation des crédits alloués à ces opérations pour éviter un éventuel surcoût de réalisation. Un financement de 3,5 milliards DA a été consacré à la réalisation de tronçons de la RN-6 entre Bordj Badji-Mokhtar et Reggane, a révélé le ministre, conseillant de commencer par les parties les plus difficiles, soit à l’entrée des villes de Bordj Badji-Mokhtar et de Reggane, et l’accélération des procédures administratives afférentes aux opérations programmées inscrites pour l’année prochaine pour leur lancement en chantier. Un tronçon de 70 km sera réalisé sur l’axe de la RN-6 reliant Bordj Badji Mokhtar à Reggane, pour un coût de 2 milliards DA, par l’entreprise de viabilisation de Sidi-Moussa avec un délai de 12 mois, a-t-on signalé.