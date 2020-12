TISSEMSILT : Selmana, une localité oubliée et des jeunes en errance

Hélas, devant la marginalisation criarde qu’ils vivent, des jeunes parmi eux se disent fatigués d’attendre la concrétisation des promesses, toutes ces problématiques, ce manque de structures publiques et l’absence à l’horizon de programme dans le développement local ont négativement influé sur leur quotidien. En effet, les jeunes de cette bourgade oubliée et considérée comme zone d’ombre par excellence, se plaignent depuis fort longtemps de tout, de l’absence de commodités et d’infrastructures sportives, culturelles et de loisirs, le visiteur à ce village peut relever qu’aucune maison de jeunes, digne de ce nom, ni un centre culturel, ni un complexe de proximité sont mis à la disposition de ces jeunes. C’est l’errance pure et simple durant toute la journée et devant cette situation catastrophique, une partie de ces jeunes qui manquent de lieux de loisirs préfèrent se diriger soit à Khemisti ou au chef- lieu de la wilaya pour se permettre de jouir d’un temps de détente, pratiquer un quelconque sport ou de se connecter à l’Internet. Enfin, ces jeunes qui pensent qu’ils n’ont rien vu venir de la part des responsables, lancent un appel pressant à leur adresse afin qu’ils se manifestent et songent à programmer des projets entrant dans ce sens et leur garantir un minimum de lieux et moyens de loisirs, ils appellent les responsables locaux à leur tête le wali de Tissemsilt à prendre en charge leurs doléances et permettre à des centaines de citoyens d’avoir une vie décente.