TIARET : La police enquête sur les livrets fonciers de Tahkout

Pas moins de 50 livrets fonciers, ont été délivrés au richissime Tahkout, actuellement en prison, en un temps record n'ayant pas excédé la semaine, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée. La source ajoute que Tahkout est propriétaire de plusieurs projets à la wilaya de Tiaret dont la banque "Société générale" ainsi que la société "Iris" et la fameuse société, en collaboration avec les sud-coréens "Hyundai», implantée à la cité "Zaaroura" de Tiaret. La délivrance des livrets fonciers pour les concessions est rejetée par les lois en vigueur, indique notre source, qui s'interroge sur l'identité des milieux qui lui ont facilité l'octroi des livrets fonciers. Plusieurs surfaces bâties ont été cédées à Tahkout à Tiaret et l'origine de cette décision, fait l'objet actuellement d'une enquête menée par les services de sécurité. Selon notre source, les opérations d'achat des biens immobiliers se sont effectuées à compter de 2016 à 2018. Pour l'heure, l’affaire des livrets fonciers délivrés à Tahkout est passée au peigne fin et plusieurs responsables ont déjà la peur au ventre.