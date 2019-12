TIARET : Découverte d’une bombe artisanale

L'information a circulé en catimini, eu égard aux différentes lectures et aussi aux orientations des spéculations. En effet, ce mardi 10 décembre 2019 et à une seule journée des élections, et aux environs de 11 h, le voisin d'un ex-sénateur a découvert un paquet dans lequel se trouvait une bombe artisanale devant sa porte. Bienheureusement, ce dernier a en urgence informé les services de police qui se sont déplacés sur les lieux, en renfort et plus particulièrement les artificiers de la police scientifique qui ont, et en temps opportun, pu désamorcer cette bombe qui aurait pu avoir de néfastes conséquences sur tout le voisinage de l'ex-sénateur qui mène une campagne électorale en faveur du candidat à la présidentielle, Mr Tebboune, apprend-on auprès de sources concordantes. Pour l'heure ,une enquête de grande envergure, est menée par tous les corps des services de sécurité.