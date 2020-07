SURETE DE WILAYA DE TISSEMSILT : Près de 366 appels reçus en juin

Dans un communiqué qui nous a été transmis par le chargé de communication auprès de la sûreté de wilaya de Tissemsilt, il est indiqué que ses services ont enregistré durant le mois écoulé (Juin) de l’année en cours plus exactement 366 appels téléphoniques sur les trois numéros qui sont le (17) et l’autre numéro vert (15-48) et le (104) pour dénoncer, avertir ou tout simplement collaborer avec les services de la police pour lutter contre les multiples visages de la criminalité sur le territoire de la wilaya. La même source nous a précisé que ces services avaient reçu quelque 148 appels pour des interventions, 10 appels pour informer sur les accidents de la route, 75 pour des renseignements et 38 appels pour divers sujets, 04 pour incendies et enfin 10 appels pour dénoncer des disparitions. La même source nous a précisé que ces services avaient reçu quelque 94 appels sur le (17) et (99) sur le numéro vert (15-48) 06 appels sur le (104) et pour finir 167 appels sur les autres standards. Elle précise que ces appels sont relativement en baisse par apport au mois précédent.