SIDI CHAIB (SIDI BEL ABBES) : Des jeunes ferment le CW 55

04 jours après la découverte, dans une retenue d'eau, du corps sans vie du jeune Derkaoui Oussama, un handicapé mental de 18 ans de Sidi Chaïb, des dizaines de jeunes citoyens, qui croyaient à une mort suspecte ont fermé le C.W 55, mercredi dernier, au moyen de pneus brûlés, pierres et objets hétéroclites, n'ont pas cessé de réclamer la présence sur les lieux du Wali, Mr Ahmed Abdelhafid Sassi afin de lui demander l'ouverture d'une enquête par les services sécuritaires. '' La mort du jeune défunt Oussama, lançaient, non sans colère, des représentants des protestataires, ne semble être ni une mort naturelle, ni un accident, ni même un suicide. Et comme le doute nous habite, nous revendiquons une enquête judiciaire, susceptible de déterminer les causes exactes de son décès".