SIDI BEL ABBES : La plante Gombo introduite à Mérine

Rencontré à Sidi Bel Abbès, en marge d'une réunion, M. Menezla Mohamed, originaire de la daïra de Mérine, 60 km au sud de Sidi Bel Abbès, multiplicateur agricole de 70 ans, déclare, en dépit des difficultés rencontrées en matière d'énergie électrique, avoir changé de cap, ces derniers jours, en optant depuis deux ans, pour la culture du "Gombo"(Okra),une plante annuelle, appelée communément "Bamia" en arabe. "Elle est originaire du moyen Orient et de d'Afrique de l'est et appartiendrait à la famille des malvacées", ajoute-t-il. A une question d'apprendre comment il a pu introduire cette plante à Ben Baïda , lieu de ses inépuisables travaux agricoles, si Mohamed affirme que c'est grâce à un médecin d'origine palestinienne ou à des agriculteurs des wilayas de Mostaganem et Sétif, qu'il a réussi dans les années 90, à cultiver cette plante à titre d'essai. ''La partie consommée est le fruit, renchérit-il, à manger cru ou cuit, nutritif diététique et riche en vitamines. Néanmoins, tient-il à expliquer non sans regrets, le Gombo reste à nos jours, peu familier voire méconnu, ignoré par la population locale de Sidi Bel Abbès. La consommation élevée de ses fruits serait susceptible de réduire les risques de certaines maladies, à l'exemple de l'asthme, du diabète, cholestérol...etc, conclut le sympathique multiplicateur en déclarant que la récolte pour le moins inconséquente d'Okra année 2020, prête dans quelques jours, serait tout bonnement cédée gratuitement aux personnes nécessiteuses et souffrantes, les adeptes de la médecine traditionnelle.