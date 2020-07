SETIF : Retour au confinement partiel de 13h00 à 05h00

Dans un communiqué rendu public, mardi, les autorités locales viennent ainsi de revenir à des horaires drastiques de confinement partiel, de 13h 000 à 5 heures du matin, pour une période de 15 jours ; à partir de ce mercredi 8 juillet. L’arrêté du wali qui dresse une liste de 18 communes, dont le Chef-lieu, El Eulma, Aïn Arnat, Aïn Azel etc. interdit totalement les activités commerciales et économique ainsi que le mouvement des transports publics. En effet, de nouvelles mesures de confinement partiel et ciblé ont été annoncées ce mardi pour 18 communes de la wilaya de Sétif, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur. En vue de l’évolution de la situation épidémiologique dans la wilaya, le confinement sanitaire partiel sera à partir de 13 h 00 jusqu’à 05 h 00 du matin du lendemain, et ce à compter de demain mercredi 8 juillet 2020, et pour une durée de 15 jours. Ces mesures concerneront 18 communes : Sétif, Ain Arnat, Ain Abessa, Aourissa, Ain Oulmane, Kellal, Ksar El Abtal, Ain Azal, Ain Lahdjar, Bir Haddada, El Eulma, Bazer Sakhra, Guelta Zerka, Bougaa, Ain Roua, Beni Hocine, Beidha Bordj, Ain Lakbira. « Suite à ce confinement partiel décidé pour les communes citées en haut, toutes les activités économiques, commerciales et sociales sont suspendues, ainsi, que les transports des personnes et la circulation des véhicules », conclut le communiqué.