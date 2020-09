SAYADA (MOSTAGANEM) : Les habitants de Debdeba, réclament un meilleur cadre de vie

Il est notamment question de l’état de l’oued qui se transforme de jour en jour en une véritable décharge sauvage où eaux usées, bouteilles et sacs en plastique, et autres consolident l’endroit en un lieu idéal pour la prolifération des rats, moustiques, et autres bestioles, menaçant non seulement la qualité de vie, mais également les habitants eux-mêmes. « Les rats y trouvent refuge et les insectes de toutes sortes pullulent en toute liberté » réclame un habitant. Plusieurs autres doléances liées à l’amélioration des conditions de vie dans ce quartier enclavé ont été soulevées et fini par exacerber les ces habitants, à l’image de l’absence totale de sécurité , « tous les fléaux sociaux sont enregistrés dans ce quartier , il y’a plusieurs bandes criminelles qui sèment la terreur au sein des habitants , on demande que le dispositif sécuritaire soit renforcé afin d'atténuer un tant soit peu le nombre des délinquants qui représente un véritable danger pour nous et nos enfants. » déplore un autre habitant avant d’ajouter que ,ce quartier est dépourvu de toutes commodités, il n’y a ni routes aménagées, ni gaz de ville, ni centre de santé, ni infrastructures sportives ..etc » .En ce sens, des jeunes affirment qu’il manque de moyens de distraction de loisirs et sportives. Ils exigent le lancement d’infrastructures de loisirs et de sports en vue de permettre à cette jeunesse de s’épanouir et développer leur capacité phtisique et leur talent. Notons que les habitants indiquent qu’ils ont adressé plusieurs plaintes aux autorités locales mais en vain. Ils interpellent les hauts responsables pour leur venir en aide, afin d’éradiquer ces problèmes, qui ont chamboulé leur existence depuis longtemps, et risquent de durer encore ont-ils estimé.