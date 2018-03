RENCONTRE DES CEREALIERS : Pour une meilleure rentabilité des blés en Algérie

Une rencontre de formation et de perfectionnement sur la céréaliculture, s’est déroulée à l’hôtel Zouhour aux Sablettes à Mostaganem, dans la journée de ce jeudi. Etait présent la société, Syngenta composée d’un encadrement de quatre spécialistes dans la céréaliculture lesquels ont présenté deux importants sujets sur la fertilisation azoté et l’optimisation et l’utilisation des pesticides devant une assistance composée de producteurs dans la céréaliculture lesquels sont venus dans la région de l’Oranie, Tlemcen, Ain Témouchent, Relizane, Chlef et Tiaret. L’ingénieur en protection des végétaux et directrice technique à Syngenta, Fatiha Ouali a indiqué que cette société a lancé une initiative appelée céréale. Notre objectif dira t’elle à travers cette initiative est de soutenir et d’aider les céréaliers Algériens d’une manière générale sur l’augmentation de leur productivité, c’est d’arriver à une production de 30% sur des rendements de céréale en Algérie. Le rendement au niveau national est entre 17 et 20 quintaux. Cependant, il ne faut pas nier que les céréaliers arrivent à produire un rendement de 60 et 80 qx/h. Ce taux est une exception dira t elle, les agriculteurs travaillent en irriguée. L’augmentation du rendement à 30 quintaux par hectare que par un apport d’un ajustement ou d’un appoint qu’on ajoute sur l’itinéraire technique de façon à optimiser les conditions de production. Cela se fait par une série d’essais chez les fellahs sur le plan itinéraire technique, en cas d’insuffisance on apportera des corrections pour atteindre l’objectif escompté. Notre souci est d’optimiser les facteurs de production pour ne pas ajouter des charges sur l’agriculteur tout en augmentant le rendement. Cette dynamique lui permettra de réaliser la profitabilité qu’il cherche pour rester dans l’activité agricole.