PROGRAMME AADL : Le ministre de l’habitat apporte de nouvelles précisions

S’exprimant en marge d’une cérémonie, le ministre de l’Habitat a apporté de nouvelles précisions concernant le programme AADL 3 et les logements toujours en cours de construction. En marge de la cérémonie de remise des clés de 1200 logements qui a eu lieu samedi 26 septembre 2020 à la wilaya de Tipaza, le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri s’est exprimé une nouvelle fois sur le programme AADL 3 et les projets toujours en cours de construction, rapporte le site spécialisé Logement Algérie. À cet effet, le premier responsable du secteur de l’Habitat en Algérie a tenu à porter à la connaissance des citoyens intéressés par ledit programme qu’il n’est pas à l’ordre du jour. Ce dernier entrera dans le calendrier après la réalisation de 650.000 logements AADL qui fait toujours part du planning actuel. Ainsi, le ministre a affirmé que AADL 3 ne verra le jour que lorsque les 650.000 en cours de construction seront distribuées ou du moins, finis. En outre, il a souligné que les souscripteurs de ce programme ont déjà versé la première tranche de leurs dus. Dans le même sillage, Nasri a indiqué que la priorité du gouvernement est donnée à l’achèvement des projets toujours en cours. Soulignant à cet effet que les autorités concernées ne renonceront pas aux logements sociaux. À l’occasion de la même cérémonie susmentionnée; le ministre a révélé que le ministère de l’Habitat envisage actuellement la nouvelle forme de logement public locatif. Et ce, afin de permettre aux citoyens de trouver un logement qui leur convient parfaitement. En sus, Nasri a indiqué que le ministère veille à trouver d’autres solutions. Il a cité, entre autres, le recours à d’autres formules de logements. Dans le même sillage, l’orateur a souligné que les terres agricoles fertiles sont une ligne rouge interdite à dépasser lors de la réalisation des projets de logements.