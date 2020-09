OUARGLA : Un terroriste se rend aux autorités militaires

Un terroriste s’est rendu, aux autorités militaires à Ouargla dans la 4ème Région militaire, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s’est rendu, aujourd'hui le 23 septembre 2020, aux autorités militaires à Ouargla en 4e Région militaire. Il s’agit du dénommé ‘’Benmiloud Bachir’’ né le 27 avril 1972 à Ouargla, qui avait rallié les groupes terroristes en 1997", note la même source. "Il a été arrêté et emprisonné en 2003 jusqu'en 2006 et en 2009, il a été emprisonné une année pour abus de confiance. En 2013, il a rejoint la région du Sahel où il s'activait dans le trafic d'armes jusqu'a sa reddition aujourd'hui", précise le communiqué.