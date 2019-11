ORAN : De fausses factures de plus de 6 milliards de cts établies par des minoteries

De source proche des services de la direction du commerce de la wilaya d'Oran, l'on apprend que les éléments du contrôle du comité de coordination mixte impôt-douanes ont découvert ces derniers jours de fausses factures totalisant plus de 60 millions DA établies par des exploitants de minoteries de la wilaya d'Oran au profit de commerçants contrevenants.Il s’agit de clients, ne disposant pas d'un code spécifique concordant avec la nature de leurs activités, qui procédaient à l’enlèvement de la farine et du son cubé auprès des minoteries, a indiqué le chef de service contrôle économique à la direction du commerce, faisant remarquer que ces manœuvres frauduleuses ont profité à des clients qui n’avaient ni la qualité de boulanger, ni celle d’un éleveur. D’autres pratiques commerciales frauduleuses et spéculatives dont notamment le défaut de facturation ont été détectées par les inspecteurs du comité de coordination, à la faveur des opérations de contrôle ayant touché 38 minoteries sur 52 dont disposent la wilaya d’Oran, a fait savoir Noureddine Mokaddem, qui a révélé un montant global de plus de 40 millions de DA de chiffre d’affaires dissimulés. Ces enquêtes entamées depuis le début de l’année en cours sur instruction du ministère du Commerce, se rapportant au contrôle des minoteries, se sont soldées par l’établissement de 41 contraventions à l’endroit des unités défaillantes, a fait observer la même source.