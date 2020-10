ORAN : Chute mortelle d'un jeune d’un balcon à Arzew

Les habitants de la grande cité populaire Émir Abdelkader ex les plateaux dans la commune d'Arzew ont vécu des moments de douleur et de chagrin suite au drame d'une chute mortelle du jeune Youcef Ghanmi gérant d'un magasin d'alimentation générale au niveau de ladite cité. Ce dernier a chuté mercredi soir du 5 ème étage du balcon de son appartement du bâtiment de la cité Émir Abdelkader. Des témoins rapportent sur les réseaux sociaux que le défunt était un honnête jeune homme âgé 23 ans très estimé par la population . La nuit du drame, il récitait le Coran dans sa chambre quand aux environs de 02 heures du matin ,il s'est dirigé vers le balcon et tout d'un coup , cette chute est intervenue où il a rendu l'âme sur place. Une fois alertés les services de la protection civile ont transféré la victime vers l'hôpital d'El Mohgoun pour une autopsie. Une enquête fut ouverte par les éléments de la sûreté de la daïra d'Arzew pour déterminer les causes réelles de cette chute incident mortel.