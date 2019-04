Mise au point

La déontologie journalistique exige ! Accusations contre démentis, "chacun son métier, les vaches seront bien gardées." Monsieur le promoteur, dont le nom a été cité dans l’une des éditions de Moul Firma, l’accusant d’avoir transféré un lot de terrain agricole (EAC) situé au niveau de l’intersection de la station Bencheni, en terrain urbanisé pour réaliser des logements promotionnels, a tenu d’apporter des précisions en ce qui concerne l’historique de ce terrain. En effet, le promoteur Abderrahmane Djedid a déclaré à Réflexion, qu’effectivement le dit-terrain lui appartient, il l’a acheté en 1990 auprès des particuliers propriétaires du terrain. Son rêve, non encore achevé, il tentait de réaliser un projet luxueux pour la ville de Mostaganem, soit la réalisation de bâtiments hauts standing, avec un très bel hôtel, avec espaces d’attraction et espaces verts dans le but de contribuer au développement de Mostaganem. Mais hélas, il a répondu, le projet traine toujours, j’ai frappé a toutes les portes pour régulariser ce foncier, avec tous les walis passés, le ministre de l’agriculture, et autres institutions, mais en vain. Ajoutant, qu’il n’a bénéficié d’aucun foncier, ni même pas un F1 pour mon fils de l’Etat, espérant, par la même occasion que l’actuel wali entend sa plaidoirie et l’aide à régulariser son dossier pour concrétiser son projet.