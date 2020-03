MOSTAGANEM : Un exercice de simulation pour l'évacuation et le secours d’un malade atteint du virus

Pour se protéger et éviter la propagation du virus COVID19, la Protection civile de la wilaya a réalisé avant-hier un exercice de simulation concernant une opération d’évacuation et de secours d’un malade atteint du virus et ce en s’assurant de la désinfection de l’ambulance avant et après le transport du malade. La stratégie vise un double objectif : prodiguer les premiers secours aux personnes normales et prendre en charge celles atteintes du Covid-19 . Composée de biologistes chargés de mettre en œuvre le protocole d’intervention, l’opération a pour objectif d’assurer la sécurité des intervenants, la prise en charge de la personne suspectée tout en gardant un œil sur son entourage immédiat. Une tâche qui requiert patience et vigilance. En interne, des opérations de désinfection des ambulances, espaces et locaux des unités opérationnelles ont été effectuées. Il a été, également, procédé à l’affichage des conseils de prévention dans l’ensemble des structures ou des instructions ont été données pour une meilleure coordination locale avec la direction de santé de la wilaya. Notons qu'une permanence de suivi et de veille a été installée au niveau de toutes les unités d’intervention.