MOSTAGANEM : Les plages envahies par des vendeurs ‘’mineurs’’

La saison estivale n’est plus l’apanage des seuls adultes, les enfants aussi s’y mêlent, comme pour revendiquer leur part du festin. Sur les places publiques ou aux alentours des plages. Ce phénomène est fortement enregistré dès le début de cette saison estivale, qui a pris une proportion considérable cette année, car plusieurs plages à travers la wilaya de Mostaganem et même les différentes corniches, comme la Salamandre sont inondés par des bambins vendeurs ambulants des deux sexes dont l’âge ne dépasse guère les 12 ans, ils sont de plus en plus nombreux, on les voit débarquer dès les premières heures de la matinée, chacun s’activant à sa manière à préparer son étal. En effet, plusieurs de ces innocents exercent ce métier à cause de leur situation sociale précaire où ils exposent plusieurs produits comme le pain , les différents gâteaux , les cigarettes, et n’importe qu’elle autre produit qui peut être commercialisé, d’ailleurs , plusieurs d’entre eux ont été poussés à travailler en vue de leurs conditions de vie déplorable, en surmontant tous les aléas et les difficultés comme la chaleur , et même afin de gagner quelques sous.